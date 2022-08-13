Первый матч нового розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России «Амкал» — «Зоркий» рассудит Даниил Шеметов

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 1-го раунда Пути регионов БЕТСИТИ Кубка России.

Первый матч нового розыгрыша турнира «Амкал» — «Зоркий» рассудит бригада Даниила Шеметова, а игру 2DROTS — «Чертаново» доверили Игорю Верткову.

Все назначения 1-го раунда Кубка России:

16 августа, вторник

«Амкал» — «Зоркий-Красногорск»: судья — Даниил Шеметов, ассистенты судьи — Александр Мастиков, Антон Гавриленко; инспектор — Борис Тимофеев.

17 августа, среда

«Ессентуки» — «СтавропольАгроСоюз»: судья — Виталий Дорошенко, ассистенты судьи — Андрей Пичугин, Александр Городовой; инспектор — Юрий Мирошник.

«Динамо Ставрополь» — «Армавир»: судья — Инал Танашев, ассистенты судьи — Батраз Габагков, Ахья Соттаев; инспектор — Андрей Юлгушов.

«2DROTS» — «Чертаново»: судья — Игорь Вертков, ассистенты судьи — Дмитрий Михалев, Вадим Матвеев; инспектор — Игорь Котковский.

«Электрон» — «СШ7 Карелия»: судья — Александр Ануфриев, ассистенты судьи — Дмитрий Строганов, Шалва Циклаури; инспектор — Александр Беляков.

«Коломна» — «Сатурн»: судья — Владимир Фалов, ассистенты судьи — Арсений Новиков, Альмир Хатмуллин; инспектор — Илья Барышников.

«Сахалинец» — «Балашиха»: судья — Илья Бугров, ассистенты судьи — Егор Дрожачих, Сослан Багдасаров; инспектор — Виталий Федулов.

«Нэфис» — «Химик-Август»: судья — Павел Лысенко, ассистенты судьи — Валентин Туршаков, Дмитрий Алексеев; инспектор — Евгений Рассказов.

«Темп» — «Динамо-Барнаул»: судья — Александр Маюн, ассистенты судьи — Никита Винокуров, Иван Медведев; инспектор — Виталий Аржанцев.

18 августа, четверг

«Океан» — «Динамо-Владивосток»: судья — Иван Пожидаев, ассистенты судьи — Максим Белокур, Николай Быковский; инспектор — Евгений Кулемесин.

«Пересвет Трехгорка» — «Космос»: судья — Игорь Капленков, ассистенты судьи — Вадим Тройненков, Сергей Ченцов; инспектор — Константин Барсуков.

ФШМ — «Химик»: судья — Марина Крупская, ассистенты судьи — Виктор Махрин, Иван Агальцов; инспектор — Андрей Глот.

В предстоящем сезоне в Кубке страны примут участие 103 команды, из них 11 носят любительский статус.

Турнир будет разыгран с использованием системы Double elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений, которую используют в турнирах по киберспорту.