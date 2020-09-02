Пермская «Звезда» обыграла «Челябинск» в Кубке России, «Машук-КМВ» победил «Легион Динамо»

В матче 1/64 финала Кубка России «Звезда» (Пермь) победила «Челябинск» (3:1). «Машук-КМВ» из Пятигорска обыграл махачкалинский клуб «Легион Динамо» (2:1). «Знамя» (Ногинск) после нулевой ничьей в основное время по пенальти прошло «Сокол».

Кубок России

1/64 финала

«Звезда» (Пермь) — «Челябинск» — 3:1 (1:0)

Голы: Тюкалов, 3 (1:0). Голдобин, 74 (2:0). Абдрашитов, 81 (3:0). Пипо, 84 (3:1).

Судья: Марушко (Самара).

2 сентября. Пермь. Стадион «Звезда».

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:1 (1:0)

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

2 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

«Знамя» (Ногинск) — «Сокол» (Саратов) — 0:0 . Пенальти — 6:5

Судья: Пустовойтова (Москва).

2 сентября. Ногинск. Стадион «Знамя».