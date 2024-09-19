«Химки» — «Локомотив»: Пиняев и Баринов выйдут на поле с первых минут
Появились стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 18.30 по московскому времени.
«Химки»: Кокарев, Диего Луна, Анджелкович, Терехов, Фаринья, Капленко, Мирзов, Корредера, Абдуллахи, Руденко, Панченко.
«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Сарвели, Пиняев, Тимофеев, Баринов, Салтыков, Сулейманов.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.
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