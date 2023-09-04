Осипов: «2Drots сотворили историю, теперь им три шага до команд РПЛ в Кубке России»

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов отреагировал на победу 2Drots над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала FONBET Кубка России (2:0).

Игра прошла 4 сентября на футбольном поле, которое было уложено в плавучем доке в поселке Белокаменка Мурманской области.

«Матч 2Drots и кировского «Динамо» — поистине исторический. Так далеко в Кубке России медийные команды еще не проходили. Теперь мы будем держать кулачки, «дротам» осталось сделать три шага до команд РПЛ и все возможно. Локация, где проходил сегодняшний матч была потрясающая, у футбола нет границ. Думаю, что это одна из крайних северных точек, где играли в профессиональный футбол. Мы как лига, которая не перестает удивлять разными задумками, держим в голове такие идеи. При поддержке РФС и больших национальных компаний мы можем открыть много новых локаций, не менее интересных, чем поселок Белокаменка», — цитирует Осипова Metaratings.ru.

В следующей стадии 2Drots встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

В прошлом сезоне медийная команда вылетела из FONBET Кубка России на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, по пенальти — 3:5).