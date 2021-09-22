Осинькин высказался о победе «Крыльев» со счетом 10:0 в матче Кубка России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против клуб «Знамя» (10:0) из Ногинска.

— Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришел такой крупный счет.

— Сегодня Пиняев выглядел как мотор команды. Вы можете его выделить или не хотели бы никого выделять?

— Не хотел бы никого выделять. У нас достаточно футболистов сегодня имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. Я просто отмечу, что он забил свои первые голы в официальных матчах за «Крылья Советов». Надеюсь, что он продолжит также уверенно свою голевую серию. Могу отметить, что его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной, внутри штрафной, и здесь помогло ему забить два гола и отдать голевую передачу.

— Сегодня показалось, что несмотря на крупный счет, от вас все равно был импульс, чтобы команда не останавливалась и забивала еще.

— Да, конечно. Но это было до счета 5:0 или 6:0. Учитывая, что здесь «Енисей» до этого победил 4:0, мы делали задел в этом плане. Но после 6:0 мы уже заменили ребят, вышли свежие, преимущество в скорости стало очень большим.

— А что сказали ребятам? Чтобы не обольщались?

— Во-первых, надо эту игру уже забывать. Потому что крупный счет может и расхолаживать. Но здесь понимание того, кто наш следующий соперник, не должно дать такого настроения, — цитирует Осинькина официальный сайт клуба.

Дубль оформил 16-летний полузащитник Сергей Пиняев. Хет-трик сделал нападающий Дмитрий Цыпченко.