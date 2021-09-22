Глебов будет капитаном «Ростова» в матче против «Чайки»
19:06
Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против «Чайки». Капитаном ростовчан в этой встрече будет полузащитник Данил Глебов.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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