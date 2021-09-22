Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Глебов будет капитаном «Ростова» в матче против «Чайки»

19:06
Теги:

Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против «Чайки». Капитаном ростовчан в этой встрече будет полузащитник Данил Глебов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

10:0! «Крылья Советов» уничтожили «Знамя» в кубковом матче. Пиняев оформил дубль
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 22 и 23 сентября
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры