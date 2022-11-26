Орлов считает, что «Зенит» возьмет реванш у «Спартака» в Кубке России

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России.

«Петербург ждет, что «Зенит» возьмет реванш. Игра будет интересной, в этом сомневаться не надо. Есть интрига — кто же попадет в двойку сильнейших. У «Зенита» есть потери — прежде всего Барриос и Ловрен. Не будет двух основных игроков. Но у «Зенита» есть, кем их заменить. Плюс у «Зенита» есть преимущество — центр поля. Бразильцы его вряд ли отдадут «Спартаку», — цитирует Орлова Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября. Начало — в 16:00 мск. «Спартак» с 12 очками занимает первое место в группе В, «Зенит» с 9 очками идет третьим.