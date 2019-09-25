«Оренбург» в дополнительное время одолел «Чертаново»

«Оренбург» в 1/16 финала Олимп-Кубка России одолел «Чертаново» со счетом 2:0. Оба гола были забиты в дополнительное время. Основое время встречи завершилось со счетом 0:0.

Отметим, что «Чертаново» с 37-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Егора Кондакова.

В 1/8 финала «Оренбург» сыграет с «Химками».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Фамейе, 105 (0:1). Кулишев, 117 (0:2).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков, Редькович (Канищев, 106), Горшков, Завезен (Рудковский, 80), Ежов, Витюгов (Камышев, 102), Великородный (Герчиков, 46), Пруцев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов (Малых, 81), Зотов, Радакович, Афонин (Маляров, 113), Кулишев, Аюпов, Чуканов (Фамейе, 66), Галаджан (Деспотович, 67).

Предупреждения: Кондаков, 12. Завезен, 13. Радакович, 68. Сиваков, 82. Малых, 90.

Удаление: Кондаков, 37.

Судьи: Жабченко (Краснодар). Милюченко (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа).

25 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

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