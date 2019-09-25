«Оренбург» в дополнительное время одолел «Чертаново»
«Оренбург» в 1/16 финала Олимп-Кубка России одолел «Чертаново» со счетом 2:0. Оба гола были забиты в дополнительное время. Основое время встречи завершилось со счетом 0:0.
Отметим, что «Чертаново» с 37-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Егора Кондакова.
В 1/8 финала «Оренбург» сыграет с «Химками».
Олимп — Кубок России
1/16 финала
«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Фамейе, 105 (0:1). Кулишев, 117 (0:2).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков, Редькович (Канищев, 106), Горшков, Завезен (Рудковский, 80), Ежов, Витюгов (Камышев, 102), Великородный (Герчиков, 46), Пруцев.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов (Малых, 81), Зотов, Радакович, Афонин (Маляров, 113), Кулишев, Аюпов, Чуканов (Фамейе, 66), Галаджан (Деспотович, 67).
Предупреждения: Кондаков, 12. Завезен, 13. Радакович, 68. Сиваков, 82. Малых, 90.
Удаление: Кондаков, 37.
Судьи: Жабченко (Краснодар). Милюченко (Санкт-Петербург), Колосков (Уфа).
25 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/