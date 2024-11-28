Определились все участники следующих этапов Кубка России по футболу

Московское «Динамо» стало последним участником полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В 1/4 финала турнира бело-голубые по сумме двух встреч обыграли «Локомотив» (2:2, пенальти 4:3). Ранее путевки в полуфинал завоевали «Ростов», «Зенит» и ЦСКА.

Во второй этап 1/4 финала Пути регионов вышли «Краснодар», «Урал», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Спартак», «Ахмат», «Локомотив» и «Рубин».

Пары плей-офф в Пути РПЛ и Пути регионов определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.