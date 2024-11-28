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Лещенко — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Очень-очень рад!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Локомотивом» (1:0, 4:3, пен.). Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.

«Очень-очень рад! Неплохая была игра», — сказал Лещенко «СЭ».

Команда Марцела Лички стала последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Лев Лещенко
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