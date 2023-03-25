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Сегодня, 14:57

Галактионов высказал о ситуации с Бариновым в матче с «Акроном»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с полузащитником железнодорожников Дмитрием Баринов в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7).

— На какой минуте матча поняли, что продолжать нет смысла?

— Перед игрой администрация проверяет карточки. Были в полной уверенности, что все готовятся к игре. Дальше пошла информация в прессе. По характеру игры вы видели, что мы сделали все, чтобы выиграть. Дальше, как сложилось — вопрос второй. Мы переломили и забили, к сожалению, немного не хватило для победы. Мы узнали обо всем только в перерыве. Думаю, что игроки узнали об этом после игры, потому что в перерыве телефоны запрещены.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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