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Спиридонов: «Взял бы Мевле билет из Воронежа и отправил бы его в один конец»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Факелом» (2:1) в матче Кубка России.

«Впереди еще весь сезон, рано делать общие выводы. И я не вижу принципиальности в том, что мы обошли «Зенит» в Кубке. С первого места вышли или со второго…

Что касается самой игры, то могу выделить Мевлю. Я бы взял ему сейчас билет из Воронежа и отправил бы по прописке в один конец», — сказал Спиридонов «СЭ».

В матче против «Факела» «Спартак» пропустил впервые за 4 матча в Кубке России. Гол был забит с пенальти, который был назначен после того, как Мевля сыграл рукой в своей штрафной.

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Спиридонов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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