«Факел» — «Спартак»: футболисты устроили стычку в конце матча

Футболисты «Факела» и «Спартака» устроили стычку в конце матча Кубка России.

На 90+3-й минуте полузащитник воронежцев Дмитрий Мендель нарушил правила на форварде красно-белых Квинси Промесе. После этого между игроками обеих команд возник конфликт, по итогам которого главный судья Алексей Сухой показал желтые карточки Менделю, еще одному игроку «Факела» Сергею Божину и полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

После финального свистка защитник «Факела» Игорь Калинин получил предупреждение за споры с арбитром.

«Спартак» одержал четвертую подряд победу в Кубке России, «Факел» проиграл в четвертой встрече кряду.