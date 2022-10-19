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Сегодня, 20:05

«Факел» — «Спартак»: футболисты устроили стычку в конце матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Факела» и «Спартака» устроили стычку в конце матча Кубка России.

На 90+3-й минуте полузащитник воронежцев Дмитрий Мендель нарушил правила на форварде красно-белых Квинси Промесе. После этого между игроками обеих команд возник конфликт, по итогам которого главный судья Алексей Сухой показал желтые карточки Менделю, еще одному игроку «Факела» Сергею Божину и полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

После финального свистка защитник «Факела» Игорь Калинин получил предупреждение за споры с арбитром.

«Спартак» одержал четвертую подряд победу в Кубке России, «Факел» проиграл в четвертой встрече кряду.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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