Николай Наумов: "Ростов" даст бой, но "Локо" выйдет в финал"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что железнодорожники смогут пройти "Ростов" в Олимп-Кубке России. Первая игра полуфинала состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

– Может быть, Семину не стоит распыляться на Кубок, а сосредоточиться на борьбе за серебро?

– Вы плохо знаете Юрия Палыча. Он в каждом турнире пытается добиться максимума. А если начнешь выбирать, какой турнир главный, а какой второстепенный, ты проиграешь все! Семин будет бороться за оба трофея.

– Чем опасен соперник "Локо" по Кубку – "Ростов"?

– "Ростов" хорош. Чего уж тут скромничать. Хорош! Стабилен, у него отточенная тактика, опасные контратаки. Так что, думаю, дончане в среду дадут бой. И, тем не менее, "Локо" преодолеет этот барьер. (Виталий Айрапетов)

"Локомотив" - "Ростов": Олимп-Кубок России, 1/2 финала, первый матч, онлайн-трансляция мачта, начало - в 19.30 по московскому времени

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