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Сегодня, 12:32

Нигматуллин заявил, что «Нижний Новгород» будет стараться выполнять требования Хазова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин прокомментировал победу над «Химками» (1:1, 3:1 — пенальти) в матче пятого тура группового этапа Кубка России, а также высказался о об Антоне Хазове, который провел первую игру в качестве исполняющего обязанности главного тренера нижегородской команды.

«Думаю, игрокам «Химок» тоже было, что доказывать. Впереди межсезонье, конечно, они старались показать себя. Здесь, наверное, нам даже сложнее в этом плане, потому что у нас есть какое-то давление и мы имеем турнирное положение. «Химки» же играли раскрепощенно и спокойно. Мы взяли победу над «Химками», конечно, Антон Геннадьевич Хазов справился с задачей. Это не первая игра для него в роли главного тренера. Он и в Первой лиге занимал эту должность. То, что Антон Геннадьевич просил, мы выполняли, и я вижу это по игре», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Он также заявил, что тренерская система осталась такой же как при Галактионове, но каждый тренер видит игру по-своему. По его словам, есть каки-то корректировки, которые уже внес Хазов.

«Мы Геннадьевича знаем хорошо. Всегда его поддерживаем. Будем максимально стараться выполнять его требования», — добавил Нигматуллин.

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-nigmatullin-o-pervom-matche-khazova-vzyali-pobedu-nad-khimkami-konechno-anton-gennadyevich-spravilsya-s-zadachey
Антон Хазов
Артур Нигматуллин
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ФК Химки
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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