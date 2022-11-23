Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:38

Билялетдинов: «Спартак» в матче с «Крыльями» будет предельно мотивирован»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча группового турнира Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«В этой группе хорошая турнирная борьба, тому же «Зениту» не хочется свалиться в Путь регионов, а ведь «Крылья» могут так сделать. «Спартак» будет предельно мотивирован, так как вряд ли захочет покидать первое место в квартете. Тут проще разобраться с Самарой, а затем в комфорте встречаться с сине-бело-голубыми. Подопечные Гильермо Абаскаля не очень часто допускают осечки в этом сезоне», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет сегодня, 23 ноября и начнется в 18.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/bilyaletdinov-uveren-chto-spartak-budet-motivirovan-obyigrat-kryilya-v-kubke-rossii
Ринат Билялетдинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Панарин — под огнем критики. Он не забивает уже 10 матчей подряд
Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Молдавия отреагировала на «оседание» предназначенного ей газа на Украине
СМИ сообщили о двух взрывах в Иерусалиме
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин заявил, что «Нижний Новгород» будет стараться выполнять требования Хазова
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости