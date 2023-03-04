Непомнящий заявил, что вылет «Торпедо» из FONBET Кубка России — это нормально

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы «Торпедо» во второй части сезона.

«Однажды говорил: безумно расстроюсь, если «автозаводцы» вылетят из РПЛ. Очень переживаю за команду. Что ожидать от них, после вылета из КР? Не в курсе, почему команда так сыграла в кубковом матче с «Акроном». Но то, что «Торпедо» вылетело из Кубка, это вполне нормально. Потому что командам, которые борются за выживание в РПЛ, сейчас должно быть не до Кубков — у них немного другие задачи. Для меня уход Ильи Геркуса — новость. Знал, что заранее покинет пост президента, но меня это удивило. Не знаю, что ждать от «Торпедо» во второй части сезона. Будем следить за событиями», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Московский клуб вылетел из FONBET Кубка России, проиграв «Акрону» в четвертьфинале Пути регионов со счетом 0:2.