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Игнатьев высказался об игре «Динамо» в FONBET Кубке России

Галина Глазко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре московского «Динамо» в FONBET Кубке России.

«Пока бело-голубые только в поиске, есть некий силуэт их игры. Возможно, идет большая работа, чтобы к матчам чемпионата России команда выглядела как раньше. Но на сегодняшний день «Спартак» на фоне «Динамо» выглядит предпочтительнее для того, чтобы побороться за призы или серебро турнира. Но это лишь игра в «угадайку», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

«Динамо» после двух матчей с «Крыльями Советов» (1:2, 1:1) продолжит борьбу в Кубке, но уже не в Пути РПЛ, а в Пути регионов.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-otsenil-shansyi-dinamo-v-rpl-vo-vtoroy-polovine-sezona
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
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