«Не дадим в обиду нашего молодого игрока». Фернандес — о стычке с игроками «Спартака»
20:38
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, почему произошла стычка между футболистами в перерыве матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
— Мы не можем давать в обиду нашего молодого игрока, — сказал Фернандес в интервью «Матч Премьер». — Не дадим его трогать.
Игра очень эмоциональная. Сейчас в перерыве постараемся внести коррективы. Не имеем права допускать такие ошибки и пропускать такие голы.
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи