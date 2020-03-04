Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, почему произошла стычка между футболистами в перерыве матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

— Мы не можем давать в обиду нашего молодого игрока, — сказал Фернандес в интервью «Матч Премьер». — Не дадим его трогать.

Игра очень эмоциональная. Сейчас в перерыве постараемся внести коррективы. Не имеем права допускать такие ошибки и пропускать такие голы.