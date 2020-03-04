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«Не дадим в обиду нашего молодого игрока». Фернандес — о стычке с игроками «Спартака»

20:38
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, почему произошла стычка между футболистами в перерыве матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

— Мы не можем давать в обиду нашего молодого игрока, — сказал Фернандес в интервью «Матч Премьер». — Не дадим его трогать.

Игра очень эмоциональная. Сейчас в перерыве постараемся внести коррективы. Не имеем права допускать такие ошибки и пропускать такие голы.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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