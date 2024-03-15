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15 марта, 13:15

Угальде оценил газон на «Лукойл Арене»: «Было приятно играть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью «СЭ» высказался о качестве газона на домашнем стадионе красно-белых.

14 марта «Спартак» переиграл «Оренбург» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Поле очень хорошее. Видно, что оно новое. Было приятно играть на нем», — сказал Угальде «СЭ».

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». 4 марта поле домашнего стадиона «Спартака» было допущено к проведению матчей.

Манфред Угальде. «Промес — классный парень! Надеюсь, он вернется в Россию». Интервью Угальде
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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