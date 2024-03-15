Жеребьевка 1/4 финала пути регионов Кубка России: «Урал» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» — «СКА-Хабаровск»
Стали известны пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
15 марта состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.
Пары пути регионов
«Ахмат» — «Оренбург»
«Урал» — «Локомотив»
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва
«Химки» — «Ростов»
Игры второго раунда 1/4 финала пути регионов Кубка России пройдут 2-4 апреля. Хозяевами матчей стали клубы, одержавшие победы в матчах первого этапа турнира.
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