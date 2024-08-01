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Нападающий «Коломны» Мамедов прокомментировал разгромное поражение от «Амкала»

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Нападающий «Коломны» Вели Мамедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Амкала» (1:8) в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

— Что можете сказать о матче?

— Это ******. Во-первых, стоит сказать, что «Амкал» сильнее нас. Закономерно то, что они победили, но мне очень жаль, что мы проиграли с таким счетом. Столько привозов, столько непонятных вещей сегодня происходило. Но «Амкал», если так продолжит играть, станет чемпионам медиалиги.

— Первый тайм получился очень тяжелый?

— Да, очень тяжелый. Вообще не знаю как описать, что происходило. Наверно, можно сказать, что была недооценка, хотя, казалось бы, как можно недооценивать «Амкал»? По факту, это очень сильная команда. Эта команда может в ФНЛ играть.

— Стыдно за такую игру?

— Ну, конечно, стыдно. Честно говоря, выходя на второй тайм и разминаясь, я не хотел этого делать. Думал, что в уголке буду разминаться, потому что было очень стыдно.

«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России и встретится с «Велесом».

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Амкал
ФК Коломна
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