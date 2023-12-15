Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звезд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» о подробностях предстоящего ФОНБЕТ Матча звезд Кубка России.

«Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение. Будет много шуток, юмора и самоиронии. Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию. Будут свои роли у Володи Быстрова, Джефа Монсона, Андрея Кириленко, Вадима Евсеева. А Андрей Аршавин и Андрей Каряка помогут своим командам в челлендже «Пинбол», — сказал Терешин «СЭ».

Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Александр Мостовой станут тренерами сборной пути РПЛ. Сборную Пути регионов возглавят Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка. Судить игру будет Сергей Карасев.

ФОНБЕТ Матч звезд Кубка России состоится 16 декабря на Live Арене в Сколкове. В нем сыграют сборные Пути РПЛ и Пути Регионов турнира.