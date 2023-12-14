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Судейство

Сегодня, 15:55

Арбитр Карасев заработал более 3 миллионов рублей в первой части сезона-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны доходы российских арбитров в первой части сезона-2023/24.

Как сообщает Metaratings.ru, в исследовании читывались гонорары от работы на матчах РПЛ, выплаты за FONBET Кубок России, Суперкубок-2023, матчи Мелбет-Первой лиги, а также положенные арбитрам оклады.

По данным издания, Сергей Карасев заработал больше всех среди российских арбитров в нынешнем сезоне. С учетом всех турниров его доход составил 3,16 миллиона рублей. Второе место занял Павел Кукуян (2,97 миллиона рублей), третье — Алексей Сухой (2,95 миллиона).

В РПЛ заработок Кукуяна и Карасева оказался одинаковым — 2,155 миллиона.

Топ-10 арбитров по заработку:

1. Сергей Карасев — 3,16 миллиона рублей
2. Павел Кукуян — 2,97 миллиона
3. Алексей Сухой — 2,95 миллиона
4. Рафаэль Шафеев — 2,71 миллиона
5. Евгений Кукуляк — 2,67 миллиона
6. Кирилл Левников — 2,63 миллиона
7. Сергей Иванов — 2,4 миллиона
8. Владимир Москалев — 2,3 миллиона
9. Артем Любимов — 2,28 миллиона
10. Василий Казарцев — 2,18 миллиона.

Источник: Metaratings
Алексей Сухой
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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