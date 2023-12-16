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Сегодня, 15:16

Кривцов объяснил, почему выбрал прозвище «Кривой» для футболки на Матче звезд

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о выборе прозвища для Матча звезд FONBET Кубка России.

«Почему написано «Кривой» на спине? Просто сокращенное, шоу же (улыбается). Прекрасно относимся к этому мероприятию, отличное настроение. Все приехали сюда показать себя, сделать шоу. Со всеми знакомы, все прекрасно друг друга знают, хорошо пообщались с ребятами», — сказал Кривцов «СЭ».

Матч сборных Пути РПЛ и Пути регионов в формате 5х5 пройдет в субботу в Москве.

Никита Кривцов
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