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Сегодня, 17:48

Мостовой — о голевой Рассказова: «Просто ткнул мяч вперед, он не знал, что с ним делать»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал голевую передачу защитника Николая Рассказова в первом матче за «Крылья Советов».

«Рассказов просто ткнул мяч вперед, он не знал, что с ним делать. Вот Гладышев отдал голевую — вот это супер, а то, что Рассказов пнул мяч и это стало результативным действием не было осознанным действием. Вот Николай отлично прострелил, когда игрок «Динамо» выбил из ворот. Вот это передача, правда, она не стала результативной», — сказал Мостовой.

Александр Мостовой
Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
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