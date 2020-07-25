Министр спорта МО: «Химки» ни в чем не уступили «Зениту». Мы достойны РПЛ»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поелился впечатлениями об игре «Химок» в финале Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1).

— Вы все видели сами. Мы достойны премьер-лиги! На 96-й минуте все могло перейти в дополнительное время. «Химки» ни в чем не уступили «Зениту». Надо понимать, что нам противостоял настоящий гранд. В нас никто не верил, но все болели за «Химки». Очень достойный матч в исполнении нашей команды. Считаю, мы буем держать высокую планку в премьер-лиге. Состав сбалансирован, хорошо подобран. Сергей Юран отлично поработал. Всем хочу сказать большое спасибо!

Нет опасений, что теперь Лантратова у нас уведут? Нет. Он с нами, переподпишем контракт. Очень на него надеемся. У нас молодая и амбициозная команда. Готовы брать новые высоты.

Бюджет пока не утвержден. Решим все на следующей неделе. Его будет достаточно для РПЛ. Думаю, точно не потеряемся в премьер-лиге. (Виталий Айрапетов)