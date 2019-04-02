Мешков рассудит "Локомотив" и "Ростов"

Назначены арбитры и инспекторы на первые полуфинальные матчи Олимп-Кубка России по футболу сезона-2018/19, информирует официальный сайт РФС. Обе встречи пройдут в среду, 3 апреля.

"Урал" – "Арсенал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Локомотив" – "Ростов": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

Возможность назначения видеоассистентов на эти матчи зависит от решения ФИФА и ИФАБ.

– Основная часть подготовки первой группы судей и видеоассистентов для проведения кубковых и стыковых матчей этого сезона завершена, – сказал руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин. – Все имеющиеся материалы были отправлены в установленном порядке в ИФАБ на прошлой неделе. По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня от ИФАБ и ФИФА еще не поступило решение о том, можно или нет использовать ВАР в режиме live. Надеемся, что до окончания вторника наступит определенность в этом вопросе. В этой связи необходимо отметить, что если вердикт вышеуказанных организаций будет положительным, то возможны изменения в составах назначенных судейских бригад.​

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