Мендес — о голе «Урала»: «Да, был фол. Я не знаю, почему арбитр это не зафиксировал»
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, справедливо ли засчитали гол «Урала» (1:1) в матче первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Да, был фол. Я не знаю, почему арбитр это не зафиксировал. Что было, то было. Сфокусируемся на дальнейшем, — сказал Мендес.
Ответный матч состоится в Екатеринбурге 2 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель матча сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.
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