Кисляк: «Когда «Краснодар» проигрывает, начинает давить на судью»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что соперник давил на судью.

«Это больше похоже на на футбол, но я заметил такую тенденцию, что у «Краснодара» всегда и не только с нами. Они не любят проигрывать, и когда проигрывают, начинается хаос, начинают давить на судью, на соперников, как-то останавливать ход матча. Это выглядит смешно со стороны, но если им за это не стыдно, то пусть делают. Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве, надо уметь проигрывать и принимать поражения достойно», — сказал Кисляк в эфире «Матч Премьер».

Ответный матч пройдет 17 марта в Краснодаре.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max