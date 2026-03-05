Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

5 марта, 00:11

Кисляк: «Когда «Краснодар» проигрывает, начинает давить на судью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Кисляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что соперник давил на судью.

«Это больше похоже на на футбол, но я заметил такую тенденцию, что у «Краснодара» всегда и не только с нами. Они не любят проигрывать, и когда проигрывают, начинается хаос, начинают давить на судью, на соперников, как-то останавливать ход матча. Это выглядит смешно со стороны, но если им за это не стыдно, то пусть делают. Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве, надо уметь проигрывать и принимать поражения достойно», — сказал Кисляк в эфире «Матч Премьер».

Ответный матч пройдет 17 марта в Краснодаре.

ЦСКА обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.ЦСКА вернулся! Выдал топ-матч против «Краснодара» — в отличие от судей

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Кисляк
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Что произошло за день 9 июня. Главное
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Крылья Советов» — «Оренбург»: видеообзор кубкового матча

ЦСКА — «Краснодар»: видеообзор матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости