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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Матч «Спартака» и «Ростова» будет принципиальным, cчитает Балахнин

08:50
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отметил, что для отдельных футболистов ростовской команды матч 1/8 финал Кубка России против «Спартака» будет принципиальным.

— Эта встреча станет принципиальной для обеих команд, — цитируют «Известия» Балахнина. — Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг 31 октября и начнется в 19.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Спартак — Ростов

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https://iz.ru/937514/sevastian-terletckii/tushinskii-spor-smozhet-li-spartak-nakonetc-pobedit-komandu-karpina

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