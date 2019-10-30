Матч «Спартака» и «Ростова» будет принципиальным, cчитает Балахнин

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отметил, что для отдельных футболистов ростовской команды матч 1/8 финал Кубка России против «Спартака» будет принципиальным.

— Эта встреча станет принципиальной для обеих команд, — цитируют «Известия» Балахнина. — Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг 31 октября и начнется в 19.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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