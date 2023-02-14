В «Волге» заявили, что комиссия РФС еще не одобрила проведение кубкового матча с «Зенитом» в Ульяновске

Директор «Волги» Михаил Наволокин в комментарии для «СЭ» заявил, что комиссия РФС и ФНЛ еще не приняла окончательного решения о проведении матча 1/4 финала Кубка России против «Зенита» в Ульяновске.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что совместная комиссия ФНЛ и РФС одобрила проведения матча в Ульяновске.

«Информации пока нет. Как только будет решение комиссии, то мы сразу же объявим все», — сказал Наволокин «СЭ».

Изначально кубковый матч планировалось провести 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.