Матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится 6 мая

Финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 мая, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится в Москве на стадионе красно-белых «Лукойл Арена».

Победитель дерби в суперфинале Кубка России встретится с победителем финала Пути РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». В первом финальном матче команды сыграли вничью — 0:0, ответный матч состоится в Краснодаре 7 мая.

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая в «Лужниках». Действующим победителем турнира является ЦСКА.