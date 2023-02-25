Матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Алексееве

Четвертьфинальный матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Давыде Алексееве, сообщает пресс-служба турнира.

Об гибели футболиста известно 25 февраля, причины смерти игрока не уточняются.

Последней командой Алексеева было «Динамо» из Владивостока, за которое он выступал с лета 2022 года.

Матч «Урал» — «Ростов» пройдет 27 февраля, начало встречи — 17.00 мск.