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Матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Алексееве

Виталий Косик
Корреспондент
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Четвертьфинальный матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Давыде Алексееве, сообщает пресс-служба турнира.

Об гибели футболиста известно 25 февраля, причины смерти игрока не уточняются.

Последней командой Алексеева было «Динамо» из Владивостока, за которое он выступал с лета 2022 года.

Матч «Урал» — «Ростов» пройдет 27 февраля, начало встречи — 17.00 мск.

Источник: https://t.me/russiancup_official/2349
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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