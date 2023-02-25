Матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Алексееве
Четвертьфинальный матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Давыде Алексееве, сообщает пресс-служба турнира.
Об гибели футболиста известно 25 февраля, причины смерти игрока не уточняются.
Последней командой Алексеева было «Динамо» из Владивостока, за которое он выступал с лета 2022 года.
Матч «Урал» — «Ростов» пройдет 27 февраля, начало встречи — 17.00 мск.
Источник: https://t.me/russiancup_official/2349
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