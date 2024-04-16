Масалитин — о выходе ЦСКА в финал Пути РПЛ Кубка России: «Шансы на титул есть всегда»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» высказался о победе армейцев над «Балтикой» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая игра между командами завершилась победой красно-синих со счетом 1:0.

«Против такой «Балтики», ЦСКА устраивала только победа. У армейцев скамейка сильнее, чем у калининградцев, отсюда такой счет и такая игра. Шансы на титул есть всегда и пропадают они только с окончанием матча. На этой игре прослеживалось какой будет состав, а на «Зенит» или «Спартак» этого никто не скажет», — сказал Масалатин «СЭ».

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

«Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

(Константин Передерий)