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ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: где смотреть бесплатную трансляцию матча

13:00
ЦСКА на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 20 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором ЦСКА на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

Команды играли друг с другом в рамках чемпионата России в 2017 году, тогда армейцы выиграли обе встречи с общим счетом 6:2.

Следить за матчем ЦСКА — «СКА-Хабаровск» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Онлайн-трансляция матча ЦСКА — «СКА-Хабаровск» в 14.30 (мск) на сайте «СЭ»

Смотреть видеотрансляцию матча на сайте Матч ТВ

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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