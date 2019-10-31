Максименко провел 50-й матч за «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко провел 50-й матч за красно-белых. Юбилейной стала встреча 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

Чтобы провести 50 матчей, 21-летнему Максименко потребовалось чуть больше двух лет: он дебютировал за основной состав красно-белых 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).