Максименко провел 50-й матч за «Спартак»
19:42
Вратарь «Спартака» Александр Максименко провел 50-й матч за красно-белых. Юбилейной стала встреча 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
Чтобы провести 50 матчей, 21-летнему Максименко потребовалось чуть больше двух лет: он дебютировал за основной состав красно-белых 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).
1? Наш вратарь Александр Максименко сегодня проводит 50-й матч за «Спартак»! ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 31, 2019
Максименко стал самым молодым голкипером в истории «Спартака», достигшим этой отметки! ?#СпартакРостов — 0:0 pic.twitter.com/lagZYWNjSI
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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