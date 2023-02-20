Боков: «Зенит» осознанно выбрал Ренана. Думаю, ему надо играть с «Волгой»

Бывший игрок «Зенита» Максим Боков считает, что бразильский защитник Роберт Ренан должен играть в матче 1/4 финала FONBET Кубка России с «Волгой».

«Если они его взяли, то почему же тогда он не должен играть? Может, боятся, что он травму получит? Если у «Зенита» грамотная селекционная служба, то должен влиться сразу же. За ним же следили, знают все его лучшие качества. Этого же игрока не навязали. «Зенит» сам его захотел. Они осознанно его выбрали. Я думаю, что ему надо играть. Почему нет? С этой игры можно и начинать. Тем более соперник не особо сильный», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бокова.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет в Ульяновске 25 февраля. Сегодня, 20 февраля, бразильский футболист провел первую тренировку в петербургском клубе, которая состоялась на «Газпром Арене».