Камоцци считает, что игроки «Спартака» и «Локомотива» привыкли играть при низкой температуре

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет победить. Слышал, что ожидается низкая температура. Играть при такой погоде будет непросто обеим командам. Но у них есть игроки, привыкшие ко всем ситуациям», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.