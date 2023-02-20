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Сегодня, 15:42

Камоцци считает, что игроки «Спартака» и «Локомотива» привыкли играть при низкой температуре

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет победить. Слышал, что ожидается низкая температура. Играть при такой погоде будет непросто обеим командам. Но у них есть игроки, привыкшие ко всем ситуациям», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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