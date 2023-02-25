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Сегодня, 15:08

Мацуев: «Абсолютно уверен, что Дзюба еще на многое способен»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Абсолютно уверен, что Дзюба еще на многое способен. Артем принципиальный парень и игрок, который за эти полгода будет доказывать, что все неслучайно. Радует его возвращение в наш чемпионат. Надеюсь, будем видеть его красивую игру, но не в матче со «Спартаком». Я буду держать кулаки за его игру, особенно в матче с «Зенитом», — сказал Мацуев «СЭ».

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года. Дзюба дебютировал за «Локомотив» в первой игре четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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