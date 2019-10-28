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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Лунев из-за травмы не может тренироваться в полную силу

17:28
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что голкипер Андрей Лунев может пропустить матча 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Томи». Вратарь пока не может тренироваться в полную силу.

— К сожалению, есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу, — цитирует Семака ТАСС. — Мы думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы.

Матч между «Зенитом» и «Томью» состоится 30 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7053981

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