Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич после ответного матча четвертьфинала Олимп-Кубка России с "Оренбургом" (1:1 после 4:2 в гостях) не стал скрывать, что его команда была обязана не упустить преимущество после первой встречи. При этом он не стали выбирать потенциального соперника между "Уралом" и "Спартаком" (ответная встреча – 7 марта, первая – 1:1 в Москве), передает из Химок корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

– Не стоит грустить из-за ничьей, лучше радоваться тому, что мы сделали решающий шаг и вышли в полуфинал Кубка. В двух играх с "Оренбургом" мы были лучше. Сегодня можно попраздновать, а завтра начать готовиться к следующему матчу, в чемпионате с "Ростовом", – сказал Джорджевич. – После первого матча говорили друг другу, что расслабляться не стоит, а счет для нас 0:0. Если после победы 4:2 на выезде мы бы не прошли дальше, это был бы позор. Так что не имели права уступить.

К сожалению, второй домашний матч подряд проводим на нейтральном поле. Первый выиграли и все было хорошо (против ЦСКА в Грозном в 18-м туре РПЛ. – Прим. "СЭ"), а сейчас – прошли дальше в Кубке. Так что все нормально. Но это так выглядит, что мы добиваемся результата даже без матчей на своем стадионе. Дома у нас были бы полные трибуны – и нам их очень не хватает. Честно, наше поле не видели. А в Химках газон хороший. Ждал, что будет хуже.

Сегодня поддержка наших болельщиков хорошо чувствовалась. Трибуны близко, все хорошо слышно, было приятно. Почти как дома. Но дома лучше. 15 или 20 тысяч на трибунах – это круто.

"Урал" или "Спартак"? Все равно, нет разницы. Пока рано говорить о победе в Кубке и Лиге Европы. Понятно, что мы в полуфинале. Не стоит скрывать, что мы хотим победить. Мы можем обыграть любого соперника. Финал совсем близко, мы очень хотим сделать следующий шаг. Будем стараться.