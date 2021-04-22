Бывший российский судья Сергей Хусаинов оценил судейство Сергея Карасева в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0).

«Вопросов по матчу нет. Карасев позволил себе максимально снизить дисциплинарные санкции, не переходя на агрессивные действия. Единственное, что он уже знал о своем назначении, когда выходил на матч, поэтому находился несколько в эйфории. В другой такой же ситуации, в которой находился Рондон со своим голом, Карасев побежал бы туда, куда рекомендовано обязательно бежать, чтобы быть ближе всех к игровым эпизодам, которые связаны со штрафной площадью. На чемпионате Европы этот эпизод был бы просчетом, но хорошо, что есть система ВАР. Но желательно, чтобы он сам все видел», — сказал Хусаинов «СЭ».

Перед матчем «Локо» — ЦСКА стало известно, что Карасев утвержден судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра юбилейного чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

(Екатерина Звенигородская)