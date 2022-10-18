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«Локомотив» — «Химки»: Изидор подставился, но пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
Спартак Гогниев.
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
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На 53-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин, находившийся в хорошей позиции, правильно наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде Алексей Никитин совершил фол по неосторожности, ударив по ноге Вильсона Изидора.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Игрок железнодорожников подставился, он вытянул правую ногу, чтобы в нее попал соперник. Но нога оказалась очень близко к мячу, потому судье не оставалось ничего другого, как назначить пенальти. У видеоассистентов в такой ситуации не было оснований для вмешательства.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».
Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Если бы мяч находился дальше от игроков (ближе к линии ворот), а Изидор тянулся бы в сторону от него, тогда можно было бы говорить о необходимости продолжить игру и наказать железнодорожника желтой карточкой.

Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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