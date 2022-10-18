Никита Нагорный приехал на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный приехал на матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Ростов».

— Никита, какими судьбами вы здесь?

— Я так, погулять, в торговый центр пришел, — с юмором отреагировал Нагорный.

«Динамо» сыграет против «Ростова» сегодня, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

На данный момент «Ростов» с 6 очками занимает 2-место в турнирной таблице своей группы, московский клуб расположился на 3-й позиции (4 очка).