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Сегодня, 19:28

Никита Нагорный приехал на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов»

Микеле Антонов
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный приехал на матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Ростов».

— Никита, какими судьбами вы здесь?
— Я так, погулять, в торговый центр пришел, — с юмором отреагировал Нагорный.

«Динамо» сыграет против «Ростова» сегодня, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

На данный момент «Ростов» с 6 очками занимает 2-место в турнирной таблице своей группы, московский клуб расположился на 3-й позиции (4 очка).

ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Никита Нагорный
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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