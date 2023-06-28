Литвинов назвал положительную сторону нового формата Кубка России: «Можно совершить ошибку»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил «СЭ» на вопрос о формате проведения FONBET Кубка России.

«Формат новый. Раньше каждая игра была на выбывание — это другие ощущения. Сейчас ты понимаешь, что можно совершить какую-то ошибку. В том году были какие-то заблуждения, не понимали, что и как. Думаю, все привыкли. Сейчас уже все осмыслили», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» по итогам жеребьевки групповой стадии FONBET Кубка России-2023/24 попал в группу D вместе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».