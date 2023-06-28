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Сегодня, 11:10

Литвинов о жеребьевке Кубка России для «Спартака»: «Не сказал бы, что мы в группе смерти»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24.

«Я бы не назвал нашу группу «группой смерти». Так говорить неправильно. В кубке все будут стараться, биться — это еще одна возможность выиграть титул, и борьба будет очень тяжелой. Все будет понимать за что бьемся. Цена каждой игры будет запредельной», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» по итогам жеребьевки попал в группу D вместе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

Руслан Литвинов
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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