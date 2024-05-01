Личка: «Если бы «Спартак» не забил быстрый гол, игра была бы другая»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Не жалею, что с «Зенитом» выпустил основной состав. Когда бывают неудачи, надо учиться. «Спартак» дисциплинированно играл и оборонялся. Мы совершали много касаний перед штрафной соперника, что нам мешало при создании голевых моментов. Если бы «Спартак» не забил быстрый гол, то игра была бы другая. И важным моментом был эпизод с Федором Смоловым перед перерывом», — сказал Личка.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».