Сулейманов: «У «Локомотива» была задача обыграть «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Отрицательные эмоции. У нас была задача выиграть этот матч, как и в каждой игре. Потенциальный соперник? Без разницы», — сказал форвард.

Во втором матче победу одержали бело-голубые благодаря голу Константина Тюкавина на 89-й минуте — 1:0. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1. В серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 4:3.