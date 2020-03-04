Леонид Федун — об игре «Спартак» — ЦСКА: «Ради таких матчей и стоит любить футбол»
22:30
Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
— Всех с победой! Ради таких матчей и стоит любить футбол, — сказал Федун.
Команда Доменико Тедеско встретится в полуфинале Кубка с «Зенитом» 23 апреля. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1).
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи